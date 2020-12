Non lamentiamoci poi se Conte ci chiude tutti in casa. Becchi, frecciatina alle regioni che fanno il tifo per la "zona rossa" (Di sabato 19 dicembre 2020) Paolo Becchi senza parole. L'editorialista di Libero sembra non condividere le scelte di quei governatori come Luca Zaia intenzionati a stringere le limitazioni previste per Natale. "Che spettacolo deprimente vedere le regioni, indipendentemente da chi le governa, incitare il governo a estendere la “zona rossa” a tutto il Paese. Poi non lamentiamoci di Conte se ci chiuderà tutti in casa". Il presidente della Regione Veneto, numeri alla mano, ha optato per il divieto di spostamento a partire da sabato 19 dicembre. Una scelta ancora più aspra rispetto a quella stabilita dal premier e che vede Becchi contrariato. Conte infatti è stato criticato spesso perché a sostegno di un mini-lockdown in vista delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Paolosenza parole. L'editorialista di Libero sembra non condividere le scelte di quei governatori come Luca Zaia intenzionati a stringere le limitazioni previste per Natale. "Che spettacolo deprimente vedere le, indipendentemente da chi le governa, incitare il governo a estendere la “” a tutto il Paese. Poi nondise ciràin". Il presidente della Regione Veneto, numeri alla mano, ha optato per il divieto di spostamento a partire da sabato 19 dicembre. Una scelta ancora più aspra rispetto a quella stabilita dal premier e che vedecontrariato.infatti è stato criticato spesso perché a sostegno di un mini-lockdown in vista delle ...

