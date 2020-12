“Non ho chiesto aiuto, ero terrorizzato”, Tiziano Ferro e il racconto sulla sua dipendenza (Di sabato 19 dicembre 2020) C’era molta attesa per la puntata odierna di ‘Verissimo’. Era infatti stato annunciato tra gli ospiti del programma del sabato di pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, per la puntata di oggi 19 dicembre, Tiziano Ferro. L’amato cantante nato a Latina aveva fatto crescere l’hype postando un video in cui veniva annunciato quello che – a tutti gli effetti – può essere considerato un “colpaccio” della Toffanin: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@TizianoFerro) E’ stata una intervista a 360°, in cui Ferro ha parlato dei momenti più belli della sua vita, tanto dal punto di vista professionale quanto dal punto di vista personale. E parlando della propria vita privata, non ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 dicembre 2020) C’era molta attesa per la puntata odierna di ‘Verissimo’. Era infatti stato annunciato tra gli ospiti del programma del sabato di pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, per la puntata di oggi 19 dicembre,. L’amato cantante nato a Latina aveva fatto crescere l’hype postando un video in cui veniva annunciato quello che – a tutti gli effetti – può essere considerato un “colpaccio” della Toffanin: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) E’ stata una intervista a 360°, in cuiha parlato dei momenti più belli della sua vita, tanto dal punto di vista professionale quanto dal punto di vista personale. E parlando della propria vita privata, non ha ...

matteorenzi : Questa storia del #rimpasto è insopportabile. Ho chiesto a Chigi di usare in modo sobrio la comunicazione istituzio… - gennaromigliore : Non parliamo di poltrone e a Palazzo Chigi non abbiamo chiesto rimpasti. Noi poniamo questioni serie e concrete per… - robertosaviano : In Cile, lo scorso novembre, #GustavoGatica ha perso la vista a causa della polizia per aver chiesto dignità e ugua… - frances34202790 : @TIM_Official basta con i mezzucci da piccola azienda. Il decoder Tim Vision non l’ho chiesto e rifiutato. Ma resta… - frances34202790 : @TIM_Official Non ho chiesto e NON voglio il decoder Tim Vision. Come far capire a Tim che la trasparenza e serietà… -

Ultime Notizie dalla rete : Non chiesto Squarta, Dpcm Natale, il premier non ha chiesto scusa agli italiani Umbria Journal il sito degli umbri Trasporto scolastico, Anci Umbria risponde a CNA Umbria

“Stupiscono – afferma il presidente facente funzione di Anci Umbria, Michele Toniaccini – le affermazioni di Cna sott ...

“Stupiscono – afferma il presidente facente funzione di Anci Umbria, Michele Toniaccini – le affermazioni di Cna sott ...