“Non consumatelo” Prodotto alimentare richiamato dal mercato | l’allerta del Ministero della Salute Marca e lotto

(Di sabato 19 dicembre 2020) Richiamo deldal. A comunicarlo ilattraverso una nota resa pubblica sul portale ufficiale. Ilin questione contiene tra gli ingredienti usati per la preparazione sesamo nero a rischio presenza di allergeni. A essere stati richiamati dal, questa volta, sono i Frollini di Mais con Zenzero Candito e Olio essenziale di Bergamotto del marchio On – Le Furezze per rischio presenza di allergeni. All’interno, infatti, vi è del sesamo nero, che è un allergene. Ad annunciarlo ilcon una nota pubblicata sul proprio sito internet ufficiale. Ecco. Come detto, il ...