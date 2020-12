No, l’Italia non è «il Paese al mondo con la più alta mortalità da Covid-19»: ecco come leggere i dati della Johns Hopkins University (Di sabato 19 dicembre 2020) Questa mattina diverse testate in Italia hanno scritto che nessun Paese al mondo ha una mortalità da Coronavirus ogni 100mila abitanti più elevata dell’Italia. Tra queste Repubblica, AdnKronos, Agi, Rai News, Fanpage, che hanno citato i dati della Johns Hopkins University, secondo cui l’Italia conta 111,23 decessi ogni 100mila abitanti (il dato attualmente riportato sul sito dell’istituto, in realtà, è 112,35, ndr). A seguire in questa classifica ci sarebbero la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Uno dei tanti titoli sui dati della Johns Hopkins.Uno degli articoli che cita erroneamente i dati in questione.Ebbene, leggendo ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Questa mattina diverse testate in Italia hanno scritto che nessunalha unada Coronavirus ogni 100mila abitanti più elevata del. Tra queste Repubblica, AdnKronos, Agi, Rai News, Fanpage, che hanno citato i, secondo cuiconta 111,23 decessi ogni 100mila abitanti (il dato attualmente riportato sul sito dell’istituto, in realtà, è 112,35, ndr). A seguire in questa classifica ci sarebbero la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Uno dei tanti titoli sui.Uno degli articoli che cita erroneamente iin questione.Ebbene, leggendo ...

