Nino Frassica, il retroscena di cui non sapete: incredibile rivelazione (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è un retroscena di cui non sapete e a cui non riuscirete a credere che riguarda il celebre e amatissimo attore Nino Frassica: il dettaglio incredibile. Un retroscena davvero incredibile che riguarda il celebre Nino Frassica (fonte Instagram)Nino Frassica è un volto televisivo amatissimo dal pubblico italiano: non solo attore, ma anche conduttore, un vero e proprio showman che con la sua simpatia ha guadagnato l’affetto di milioni di fan. Nato a Messina, classe 1950, il talentuoso artista ha interpretato infiniti e svariati ruoli sia in produzioni cinematografiche che televisive, senza dimenticare le innumerevoli fiction a cui ha partecipato. Attivo anche sui social, vanta un profilo Instagram seguito ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) C’è undi cui none a cui non riuscirete a credere che riguarda il celebre e amatissimo attore: il dettaglio. Undavveroche riguarda il celebre(fonte Instagram)è un volto televisivo amatissimo dal pubblico italiano: non solo attore, ma anche conduttore, un vero e proprio showman che con la sua simpatia ha guadagnato l’affetto di milioni di fan. Nato a Messina, classe 1950, il talentuoso artista ha interpretato infiniti e svariati ruoli sia in produzioni cinematografiche che televisive, senza dimenticare le innumerevoli fiction a cui ha partecipato. Attivo anche sui social, vanta un profilo Instagram seguito ...

chetempochefa : 'Ecco coco di meno co... Nino Frassica! Il nostro tributo a @ninofrassicaoff che oggi compie 70 anni ???? #CTCF… - MontiFrancy82 : Mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie #FratelliCaputo che vede protagonisti… - SimonaCroisette : RT @jan_novantuno: Finalmente sono iniziate le riprese di Bang Bang Baby, la prima serie italiana di Amazon Prime Video prodotta da The Apa… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie #FratelliCaputo che vede protagonisti… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Fratelli Caputo”, che vede protagonisti… -