Netanyahu si è vaccinato in diretta tv: "Il mio è un esempio personale" (Di sabato 19 dicembre 2020) “Credo in questo vaccino. Possiamo uscire dalla pandemia insieme. E’ un giorno importante per Israele. Tutti devono vaccinarsi e il mio è un esempio personale”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, dopo essersi vaccinato contro il Covid-19 in diretta telivisiva. Insieme a lui, il ministro della Salute, Yuli Edlstein: anche a lui è stato somministrato il vaccino Pfizer. L’operazione di sensibilizzazione, che anticipa la campagna di vaccinazione che comincerà domenica, è stata chiamata “date una spalla”, l’equivalente ebraico del nostro “date una mano”. I primi a ricevere il vaccino saranno gli operatori sanitari e i residenti nelle case di cura. Ma Netanyahu, 71enne, sia per dare l’esempio sia per una questione di visibilità politca, è voluto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) “Credo in questo vaccino. Possiamo uscire dalla pandemia insieme. E’ un giorno importante per Israele. Tutti devono vaccinarsi e il mio è un”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benyamin, dopo essersicontro il Covid-19 intelivisiva. Insieme a lui, il ministro della Salute, Yuli Edlstein: anche a lui è stato somministrato il vaccino Pfizer. L’operazione di sensibilizzazione, che anticipa la campagna di vaccinazione che comincerà domenica, è stata chiamata “date una spalla”, l’equivalente ebraico del nostro “date una mano”. I primi a ricevere il vaccino saranno gli operatori sanitari e i residenti nelle case di cura. Ma, 71enne, sia per dare l’sia per una questione di visibilità politca, è voluto ...

