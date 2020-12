Negozi, bar e ristoranti: ecco chi potrà restare aperto e chi chiuderà da Natale alla Befana (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva il decreto di Natale, con nuove regole per Negozi, bar e ristoranti. «C?è forte preoccupazione degli esperti che anche la nostra curva dei contagi possa subire... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva il decreto di, con nuove regole per, bar e. «C?è forte preoccupazione degli esperti che anche la nostra curva dei contagi possa subire...

Agenzia_Ansa : 'Nei giorni arancioni i negozi restano aperti fino alle 21. Bar e ristoranti aperti per asporto. Nei giorni rossi i… - giorgio_gori : I cittadini fanno quello che è consentito loro di fare. Se negozi, bar e ristoranti sono aperti, perché non dovrebb… - petergomezblog : Milano in zona gialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui… - GiuseppeTesorio : La novità annunciata dal #sindaco di #Milano: i negozi apriranno alle 10.15, tranne bar, alimentari, farmacie... Ma… - danieledv79 : @WalMusic79 Alcuni se ne fregano, questo è certo, ma non accetto che le responsabilità siano scaricate sulle person… -