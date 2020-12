Né rimpasti | né larghe intese Il Pd chiede uno colpo di reni a Conte

(Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - Nessun governo die, per il momento, nessun rimpasto. Il Partito Democratico prova a spazzare via il campo da ipotesi che, stando a quanto affermano i suoi dirigenti, sono al momento impercorribili. Il malessere nel partito guidato da Nicola Zingaretti è presente, molto forte e riguarda soprattutto un certo "immobilismo" che i dem rimproverano a Giuseppe. Il tesoriere del patito, Walter Verini, parla esplicitamente della necessità di un "cambio di marcia sia neinuti che nello stile di governo" aggiungendo che, sebbene nessuno voglia elezioni anticipate, occorre fare attenzione alle mosse sbagliate. La verifica sul programma sta prendendo una cattiva piega, è l'osservazione di una fonte parlamentare, e rischia di far ritardare il Recovery Plan, la vera sfida che attende l'esecutivo e il ...

«Corriamo il rischio di una terza ondata e il Governo si perde in chiacchiere: liti, rimpasti, verifiche. Cose da Prima Repubblica di cui non importa a nessuno». Non le manda a dire, Antonio Tajani, v ...