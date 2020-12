(Di sabato 19 dicembre 2020) “al 23 dicembre, ore 24, inè valida la nostra, la cosiddetta zona arancione ‘light’, con la chiusura dei confini comunali dalle 14. Poi dal 24/12 decadono gli effetti, perchè entra in vigore il provvedimento del Governo”. Lo ha detto il presidente Luca, chiarendo le modalità di armonizzazione della norma restrittiva regionale, entrata in vigore oggi – aveva valenza sino al 6 gennaio – e il Decreto di. “Abbiamo sempre detto – ha aggiunto – che se le misure nazionali fossero state più blande restava la nostra. Ora, dal punto di vista gerarchico,invece dal 24”. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : #Natale Il ministro Francesco Boccia conferma: 'Sarà un #Natale a #casa, chi pensa a #cenoni e #feste sbaglia' Il… - SimonaMalpezzi : Da una parte la Lega di #Salvini che chiede di aprire tutto e “di non rubare il Natale ai bimbi”. Dall’altra #Zaia… - cagliaripad : Natale: Zaia, ordinanza Veneto fino 23/12, poi decade - CorriereAlpi : [LA GUIDA] Ecco in quali negozi potremo andare, nel rispetto delle regole Covid, durante i 10 giorni di festa da 'b… - afderas : #zaia blinda il Natale e i leghisti che lo hanno unanimemente rivotato, gli voltano le spalle #sconforto #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Zaia

Sino al 24 dicembre in vigore i provvedimenti decisi a livello regionale, poi subentrano le disposizioni nazionali anche qui,mentre i sindaci possono inasprire le misure generali. Ecco in quali negozi ...Zaia ha chiarito le modalità di armonizzazione della norma restrittiva regionale, entrata in vigore oggi - aveva valenza sino al 6 gennaio - e il Decreto di Natale ...