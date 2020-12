Natale: tanta gente a Bologna per ultimo sabato di shopping (Di sabato 19 dicembre 2020) Bologna, 19 DIC - tanta gente ha invaso le vie del centro storico di Bologna per l'ultimo sabato di shopping, in vista delle restrizioni natalizie che, da giovedì, riporteranno l'Italia in zona rossa. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 DIC -ha invaso le vie del centro storico diper l'di, in vista delle restrizioni natalizie che, da giovedì, riporteranno l'Italia in zona rossa. ...

borghi_claudio : Sento molti che dicono: 'no, questo Natale niente regali, c'è così tanta gente povera...' Allora, OK se VOI siete p… - SkyTG24 : Folla quest’oggi in centro a #Roma, in particolare nelle vie dello shopping, dove tanta gente si è riversata per gl… - PaoloBMb70 : RT @RadioRadioWeb: 'Con le nuove disposizioni del Governo la confusione sotto il cielo è tanta. Ma è un Governo questo? Davvero, perché uno… - Donatel27796587 : Il Natale non è un tempo, né una stagione, è uno stato d'animo. Amare la pace e la buona volontà, avere tanta miser… - dinabenedetto52 : NATALE di Giuseppe Ungaretti Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale tanta Natale: tanta gente a Bologna per ultimo sabato di shopping ANSA Nuova Europa Sindaco del Barese, "a Natale una sola grande zona caos"

GRAVINA IN PUGLIA (BA) - "Il nuovo decreto legge? A me pare che si sia creata una sola, grande zona caos: tanta confusione sotto il cielo. Per mettere ordine, preparatevi una sorta di nuovo 'calendari ...

Scatole di Natale a Firenze, in un pacco dono la solidarietà per cittadini e famiglie fragili

L’iniziativa delle ‘Scatole di Natale’, lanciata sui social network da una cittadina milanese e diventata virale in tutta Italia, è realizzata a Firenze grazie alle Reti di solidarietà dei Quartieri e ...

GRAVINA IN PUGLIA (BA) - "Il nuovo decreto legge? A me pare che si sia creata una sola, grande zona caos: tanta confusione sotto il cielo. Per mettere ordine, preparatevi una sorta di nuovo 'calendari ...L’iniziativa delle ‘Scatole di Natale’, lanciata sui social network da una cittadina milanese e diventata virale in tutta Italia, è realizzata a Firenze grazie alle Reti di solidarietà dei Quartieri e ...