Natale in zona rossa: le multe per chi viola il decreto (Di sabato 19 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre, il Governo ha approvato il decreto Legge sul Natale: dopo giorni di confronto e dopo un vertice con i capi delegazione della maggioranza, ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure in una conferenza stampa. Ecco cosa si rischia e quali sono le multe per chi viola il decreto. Leggi anche: Covid, Conte alla domanda di TPI: “Il vaccino non sarà obbligatorio, il 27 Vaccine Day” Chi viola le norme del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre, il Governo ha approvato ilLegge sul: dopo giorni di confronto e dopo un vertice con i capi delegazione della maggioranza, ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure in una conferenza stampa. Ecco cosa si rischia e quali sono leper chiil. Leggi anche: Covid, Conte alla domanda di TPI: “Il vaccino non sarà obbligatorio, il 27 Vaccine Day” Chile norme delapprovato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. ...

