Natale in zona rossa, ecco le regole per le feste (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Italia in zona rossa per le festività natalizie: il governo Conte ha scelto la linea del rigore, prevedendo misure restrittive per i giorni festivi e prefestivi. Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, infatti, l’Italia sarà in zona rossa. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, invece, le restrizioni saranno quelle da zona arancione. SPOSTAMENTI Leggi su dire (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA – Italia in zona rossa per le festività natalizie: il governo Conte ha scelto la linea del rigore, prevedendo misure restrittive per i giorni festivi e prefestivi. Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, infatti, l’Italia sarà in zona rossa. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, invece, le restrizioni saranno quelle da zona arancione. SPOSTAMENTI

