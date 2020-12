Natale in zona rossa con il decreto legge: le regole per le Feste (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale in zona rossa: ecco le regole per le Feste stabilite dal nuovo decreto legge del Governo. Chi si può muovere e quando Italia in zona rossa per le festività natalizie: il governo Conte ha scelto la linea del rigore, prevedendo misure restrittive per i giorni festivi e prefestivi. Il 24, 25, 26, 27 e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 dicembre 2020)in: ecco leper lestabilite dal nuovodel Governo. Chi si può muovere e quando Italia inper le festività natalizie: il governo Conte ha scelto la linea del rigore, prevedendo misure restrittive per i giorni festivi e prefestivi. Il 24, 25, 26, 27 e… L'articolo Corriere Nazionale.

ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - FBiasin : Padre: 'Per me possono mettere anche la zona verde ma così a Natale in casa non entri'. La prendo come una sfida. - Agenzia_Ansa : 'Nei giorni arancioni i negozi restano aperti fino alle 21. Bar e ristoranti aperti per asporto. Nei giorni rossi i… - ladoppiaesse_ : @MariangelaBona6 @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT Personalmente non mi va bene che si dice 'evitiamo gli assembrament… - francescatotolo : Il reuccio #Conte “non consente”, “vieta”, “non manda la polizia in casa ma sono possibili controlli”. #Dpcm… -