Natale in lockdown in mezza Europa, come sono organizzati su cene e spostamenti in Germania, Austria, Francia e Spagna (Di sabato 19 dicembre 2020) Non solo l'Italia. Tutti i paesi europei sono stati costretti a imporre un nuovo lockdown per contenere la pandemia del Coronavirus o comunque a limitare spostamenti e riunioni di famiglia in vista del Natale e del Capodanno quando, come tradizione vuole, amici e parenti si radunano per festeggiare uno dei momenti più belli (e intimi) dell'anno. Ecco cosa sta succedendo in Germania, Regno Unito, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Belgio e Olanda. L'Italia è in buona compagnia, insomma. Germania lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Dal 24 al 26 dicembre si potranno ospitare a casa fino a 4 persone, escludendo i minori di 14 anni, purché siano tutti parenti stretti. Sì alle funzioni religiose, ...

