Natale e feste, fino alla Befana: cosa si può fare e cosa è vietato (Di sabato 19 dicembre 2020) Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione in quelli feriali. Vietati gli spostamenti, ma si può andare nelle case private massimo in due, escludendo dal conteggio i bambini sotto i 14 anni. Il decreto legge 158 regolerà la nostra vita nelle prossime due settimane. Con chi si può passare il Natale? Si può rientrare nel proprio domicilio anche nei giorni di zona rossa? Si può andare a trovare un parente che abita in un altro comune? E i negozi, sono aperti? Quali? Insomma, proviamo a fare un po' di ordine. SPOSTAMENTI Quando è prevista la zona rossa? Ci si può muovere? L'intero paese sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Di conseguenza: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2,3,5 e 6 di gennaio non ci si potrà spostare neanche dal proprio comune. In questi ...

