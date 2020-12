Natale | Conte | “Non entriamo nelle case degli italiani | stabiliamo limiti agli spostamenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Un sistema liberal-democratico non manda la polizia in casa, a meno che non ci sia una flagranza di reato. Noi non, è un decreto concepito come forte limite alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, risponde alle domande dei cronisti nella conferenza stampa di presentazione delle nuove misure anti-contagio in vista delle feste di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.