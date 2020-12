Natale blindato a Londra: sarà vietato uscire di casa. Ecco la nuova stretta di Boris Johnson (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale blindatissimo a Londra. La capitale britannica è stata inserita all’interno di un nuovo livello di allerta anti Covid, chiamato Tier 4, che prevede l’obbligo di stare a casa nel corso delle festività e la chiusura delle attività non essenziali. Un nuovo lockdown. Ad annunciarlo è stato il premier Boris Johnson in una conferenza stampa che si è tenuta oggi, 19 dicembre, alle 17 ore italiane. Le nuove restrizioni, in vigore da domani per almeno due settimane, riguardano la capitale, il Sud dell’Inghilterra e l’Est del Paese, e vanno di fatto a sconfessare l’allentamento promesso nei giorni scorsi dal governo Tory. December 19, 2020 «Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020)blindatissimo a. La capitale britannica è stata inserita all’interno di un nuovo livello di allerta anti Covid, chiamato Tier 4, che prevede l’obbligo di stare anel corso delle festività e la chiusura delle attività non essenziali. Un nuovo lockdown. Ad annunciarlo è stato il premierin una conferenza stampa che si è tenuta oggi, 19 dicembre, alle 17 ore italiane. Le nuove restrizioni, in vigore da domani per almeno due settimane, riguardano la capitale, il Sud dell’Inghilterra e l’Est del Paese, e vanno di fatto a sconfessare l’allentamento promesso nei giorni scorsi dal governo Tory. December 19, 2020 «Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di unavariante, non ci sono prove di una maggiore letalità ma sembra che si ...

Neanche le restrizioni anti Covid che hanno blindato queste festività impediranno al piccolo teatro di Donnafugata a Ragusa Ibla di offrire un concerto di Natale a duecento "spettatori" molto ...

Neanche le restrizioni anti Covid che hanno blindato queste festività impediranno al piccolo teatro di Donnafugata a Ragusa Ibla di offrire un concerto di Natale a duecento "spettatori" molto ...