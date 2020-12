Natale, assembramenti in tutta Italia per lo shopping: a Roma chiude via del Corso, code a Milano (Di sabato 19 dicembre 2020) assembramenti da nord a sud per lo shopping natalizio. Gli Italiani si sono riversati in strada, approfittando dell'ultimo weekend disponibile per fare acquisti prima della chiusura di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 dicembre 2020)da nord a sud per lonatalizio. Glini si sono riversati in strada, approfittando dell'ultimo weekend disponibile per fare acquisti prima della chiusura di...

ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - Radio1Rai : 'Assembramenti? Non si può affidare tutto alla responsabilità dei cittadini. Arrivare all'inizio del piano vaccinal… - gianca7871 : @guidomarchello @repubblica Si, ne sono certo. Creeranno più guai gli assembramenti di questi giorni (provocati dal… - cortisol0 : RT @anikeatable: De Luca doveva andare controcorrente per farsi vedere e mettere zona arancione anche prima di Natale, ma quando c'erano gl… -