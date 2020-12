Natale a Napoli, 1500 passeggeri in arrivo dal Nord: la situazione in stazione (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono i giorni del esodo prima che scatteranno i divieti e le limitazioni per le festività natalizie. Alla stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, sono circa 1600 i passeggeri che nella giornata di ieri hanno fatto rientro in città. La maggioranza arriva da Regione dell’Italia settentrionale. Tra le Frecce di Trenitalia ed i treni di “Italo” sono invece 1500 i viaggiatori previsti in arrivo per la giornata di oggi. In media da ogni convoglio, che viaggia con il 50% dei posti disponibili, scendono tra i 250 ed i 280 viaggiatori. Come spiega all’Ansa il dirigente del Compartimento Polfer della Campania, Olimpia Abbate, anche per i prossimi giorni “ci aspettiamo le stesse cifre“. La stragrande maggioranza dei biglietti, per chi arriva a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono i giorni del esodo prima che scatteranno i divieti e le limitazioni per le festività natalizie. Allacentrale di, in piazza Garibaldi, sono circa 1600 iche nella giornata di ieri hanno fatto rientro in città. La maggioranza arriva da Regione dell’Italia settentrionale. Tra le Frecce di Trenitalia ed i treni di “Italo” sono invecei viaggiatori previsti inper la giornata di oggi. In media da ogni convoglio, che viaggia con il 50% dei posti disponibili, scendono tra i 250 ed i 280 viaggiatori. Come spiega all’Ansa il dirigente del Compartimento Polfer della Campania, Olimpia Abbate, anche per i prossimi giorni “ci aspettiamo le stesse cifre“. La stragrande maggioranza dei biglietti, per chi arriva a ...

Gli arrivi a Napoli Centrale, si concentrano tra le 12 e le 14, quando a breve distanza, si susseguono quattro treni Tav. Ma i numeri non sono impressionanti: 1600 passeggeri ieri, tra le Frecce ...

Natale a Napoli, de Magistris firma l'ordinanza: chiuse 49 strade per evitare assembramenti

Gran folla nelle strade dello shopping a Napoli. Moltissime le persone in giro, tra via Toledo, piazza dei Martiri, il lungomare ma anche nelle viuzze del centro antico. File si sono formate davanti ...

Gli arrivi a Napoli Centrale, si concentrano tra le 12 e le 14, quando a breve distanza, si susseguono quattro treni Tav. Ma i numeri non sono impressionanti: 1600 passeggeri ieri, tra le Frecce ...Gran folla nelle strade dello shopping a Napoli. Moltissime le persone in giro, tra via Toledo, piazza dei Martiri, il lungomare ma anche nelle viuzze del centro antico. File si sono formate davanti ...