Natale, 200 mila italiani in fuga da Milano e le scuole restano senza insegnanti (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra le tante conseguenze del piano Natale del governo, che imporrà la zona rossa agli italiani per tutto il periodo delle feste e terrà chiusi i negozi, c'è anche l'ovvia corsa dei cittadini per tornare ai luoghi di residenza o avvicinarsi ai parenti, così da poter trascorrere con loro le prossime settimane. Con due conseguene, anche queste facilmente prevedibili da tutti tranne che dall'esecutivo: un ulteriore danno per le poche località turistiche in cui si sono registrati visitatori, che hanno ridotto il tempo di permanenza per non rischiare di incappare in qualche restrizione dell'ultima ora, e il drastico calo di personale scolastico in alcune città, rimaste sostanzialmente a secco di insegnanti. Stando alle stime del Corriere della Sera, per esempio, da milano nelle prossime ore si sposteranno verso le altre ...

