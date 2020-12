Napoli, Venerato: “Tutto fatto per il rinnovo di Gattuso, l’annuncio dopo le feste” (Di domenica 20 dicembre 2020) Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicine alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha parlato ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Goal in onda sulla frequenza Radio Kiss Kiss Napoli. Oggetto principale delle sue dichiarazioni è il rinnovo di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole. “rinnovo Gattuso? I due avvocati del mister, uno in Portogallo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Ciro, giornalista RAI sempre molto vicine alle tematiche riguardanti il calcio, ha parlato ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Goal in onda sulla frequenza Radio Kiss Kiss. Oggetto principale delle sue dichiarazioni è ildi Gennaro. Ecco le sue parole. “? I due avvocati del mister, uno in Portogallo L'articolo

Napoli, il messaggio di Milik: «Continuo ad allenarmi col sorriso»

Per Milik nessuna presenza in questa stagione con la maglia azzurra e un mercato che non gli ha ancora dato certezze per gennaio. Fuori rosa da inizio anno e un futuro ancora tutto da scrivere. Wesoly ...

