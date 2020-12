Napoli, ristoratori si ribellano alla zona arancione di De Luca: blocchi stradali sul lungomare (Di sabato 19 dicembre 2020) E’ in corso una protesta sul lungomare di Napoli da parte di alcune decine di commercianti – perlopiù ristoratori – che contestano la decisione del governatore De Luca di mantenere la Campania in fascia arancione. ristoratori si ribellano alla zona arancione di De Luca: blocchi stradali sul lungomare Stanotte infatti scadeva l’ordinanza del Ministero della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 dicembre 2020) E’ in corso una protesta suldida parte di alcune decine di commercianti – perlopiù– che contestano la decisione del governatore Dedi mantenere la Campania in fasciasidi DesulStanotte infatti scadeva l’ordinanza del Ministero della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

