Napoli | ristoratori bloccano il lungomare per protesta contro De Luca | traffico in tilt Il video

ristoratori in protesta a Napoli contro la decisione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di mantenere la regione in zona arancione anziché gialla (che scatterebbe da domani). I ristoratori hanno bloccato la strada all'inizio di via Partenope, il lato del lungomare in cui sono presenti i ristoranti, mandando in tilt il traffico cittadino nella zona di piazza Vittoria. A scendere in strada decine di titolari di ristoranti e pizzaioli che aspettavano l'allenamento delle restrizioni previsto per domani, molti lamentano di aver fatto scorte in vista di questi giorni di riapertura. Sul posto sono presenti i carabinieri. Al momento la situazione è tranquilla, una delegazione di ristoratori ha chiesto un ...

