Napoli, pericolo assembramenti a Natale: de Magistris chiude 49 strade

Chiuse 49 strade della città per scongiurare gli assembramenti nei giorni festivi e prefestivi. E' quanto contenuto nella nuova ordinanza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, la prima a Napoli dall'inizio della pandemia.

"Considerato che si tratta di giornate particolari in quanto a ridosso delle festività natalizie"

