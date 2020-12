Napoli, il Manchester United piomba su Lozano: per Gattuso è incedibile (Di domenica 20 dicembre 2020) Il portale TodoFichajes.com ha lanciato nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione secondo cui il Manchester United sarebbe piombato sulle tracce del Chucky Lozano. Il talento messicano del Napoli, trasferitosi in azzurro appena lo scorso anno per ben 42 milioni, è ritenuto ‘quasi’ incedibile. Il ‘quasi’ in questo caso è d’obbligo, poiché le dichiarazioni di Aurelio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il portale TodoFichajes.com ha lanciato nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione secondo cui ilsarebbeto sulle tracce del Chucky. Il talento messicano del, trasferitosi in azzurro appena lo scorso anno per ben 42 milioni, è ritenuto ‘quasi’. Il ‘quasi’ in questo caso è d’obbligo, poiché le dichiarazioni di Aurelio L'articolo

WiAnselmo : Manchester United, Solskjaer sulle accuse di razzismo a Cavani: 'Non c'era malizia nelle sue parole. Squalifica? Ec… - Mediagol : Manchester United, Solskjaer sulle accuse di razzismo a Cavani: 'Non c'era malizia nelle sue parole. Squalifica? Ec… - lebronwekili : @cobanyildizi22 ingiltere Manchester united italya napoli - cricchio1978 : @PresMoratti Infatti nella storia del calcio non si ricorderà nessuno la gente si continua ricordare il Real Madrid… - rosalinobove : RT @_esegesi_: L’interista è quello che si sega sulla vittoria del Tottenham di José Mourinho contro il Manchester City facendo solo due ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Manchester Napoli: il Manchester United vuole un attaccante Calciomercato.com Ghoulam: "Vado via solo ad un condizione". Il Napoli attende, il retroscena

... della storia del Napoli fino a quel maledetto infortunio nel corso del primo tempo della gara di Champions League Napoli-Manchester di qualche anno fa, per lui poi iniziò un lungo calvario. In ...

Ghoulam: "Vado via solo ad una condizione". Il Napoli attende, il retroscena

Faouzi Ghoulam dopo due anni di anonimato sta iniziando a rivedere il campo da gioco, il suo futuro però non è ancora delineato.

... della storia del Napoli fino a quel maledetto infortunio nel corso del primo tempo della gara di Champions League Napoli-Manchester di qualche anno fa, per lui poi iniziò un lungo calvario. In ...Faouzi Ghoulam dopo due anni di anonimato sta iniziando a rivedere il campo da gioco, il suo futuro però non è ancora delineato.