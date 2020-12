Napoli, il Comune contro la decisione della Regione: “Ritiri subito l’ordinanza” (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il blocco stradale dei ristoratori napoletani, ancora in corso sul lungomare, arriva il duro attacco dell’assessore al Commercio del Comune di Napoli, Rosaria Galiero, contro la decisione presa dalla Regione Campania e dal Governatore De Luca per prolungare la zona arancione sull’intero territorio regionale. “È inaccettabile – spiega l’assessore – dopo gli immensi sacrifici sostenuti negli ultimi mesi che ancora una volta senza il minimo preavviso la Regione Campania emetta con tale leggerezza un provvedimento che arreca ulteriori disagi e danni alle categorie di imprenditori e lavoratori campani maggiormente colpiti dalle conseguenze dell’epidemia da Covid-19”. “Già risultavano incomprensibili le misure del Governo – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il blocco stradale dei ristoratori napoletani, ancora in corso sul lungomare, arriva il duro attacco dell’assessore al Commercio deldi, Rosaria Galiero,lapresa dallaCampania e dal Governatore De Luca per prolungare la zona arancione sull’intero territorio regionale. “È inaccettabile – spiega l’assessore – dopo gli immensi sacrifici sostenuti negli ultimi mesi che ancora una volta senza il minimo preavviso laCampania emetta con tale leggerezza un provvedimento che arreca ulteriori disagi e danni alle categorie di imprenditori e lavoratori campani maggiormente colpiti dalle conseguenze dell’epidemia da Covid-19”. “Già risultavano incomprensibili le misure del Governo – ...

