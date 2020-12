Napoli, aumento di presiti usurai: l’appello della Fondazione Moscati a Conte (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’epidemia da Covid-19 ha generato una forte crisi economica che, inevitabilmente, ha messo in seria difficoltà le parti più svantaggiate della popolazione. I problemi economici stanno spingendo molte persone a richiedere prestiti a tassi di usura. Proprio per questo, la Fondazione San Giuseppe Moscati presenterà lunedì 21 dicembre una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per sensibilizzare il Governo sul tema. “In questo ultimo anno, riteniamo anche in conseguenza della crisi economica legata alla pandemia in atto, abbiamo registrato un netto peggioramento del fenomeno. A cambiare – spiega il presidente del comitato d’onore della Fondazione, Sergio Rastrelli – non è stata tanto la quantità di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’epidemia da Covid-19 ha generato una forte crisi economica che, inevitabilmente, ha messo in seria difficoltà le parti più svantaggiatepopolazione. I problemi economici stanno spingendo molte persone a richiedere prestiti a tassi di usura. Proprio per questo, laSan Giuseppepresenterà lunedì 21 dicembre una lettera al presidente del Consiglio Giuseppeper sensibilizzare il Governo sul tema. “In questo ultimo anno, riteniamo anche in conseguenzacrisi economica legata alla pandemia in atto, abbiamo registrato un netto peggioramento del fenomeno. A cambiare – spiega il presidente del comitato d’onore, Sergio Rastrelli – non è stata tanto la quantità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aumento Covid: in aumento a Napoli 'affari' degli usurai,Sos a Conte - Campania Agenzia ANSA Alimentazione, Neuromed: il consumo di cibi ultraprocessati pericolo per la salute

