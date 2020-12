Musica in lutto: il Covid uccide Pepe Salvaderi, fondatore e chitarra dei Dik Dik (Di sabato 19 dicembre 2020) Ancora una vittima del Covid. Questa volta nel mondo della Musica. Le complicanze del virus hanno infatti. portato via Pepe Salvaderi, fondatore e leader dei Dik Dik. Sono stati i suoi stessi colleghi a darne notizia sulla pagina Facebook del gruppo. Una bruttissima notizia per tutti, soprattutto per i numerosi fans di una delle band (allora si chiamavano complessi) italiane più famose del periodo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Erano (specie i primi) gli anni spensierati della Musica leggera, delle cover americane cantate in italiano, dei Cantagiro e dei concerti in spiaggia. Nel gruppo, Pepe Salvaderi era chitarra ritmica, tastiera e voce assieme a Pietro Montalbetti. Tanti i successi firmati Dik Dik «Ciao Pepe te ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Ancora una vittima del. Questa volta nel mondo della. Le complicanze del virus hanno infatti. portato viae leader dei Dik Dik. Sono stati i suoi stessi colleghi a darne notizia sulla pagina Facebook del gruppo. Una bruttissima notizia per tutti, soprattutto per i numerosi fans di una delle band (allora si chiamavano complessi) italiane più famose del periodo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Erano (specie i primi) gli anni spensierati dellaleggera, delle cover americane cantate in italiano, dei Cantagiro e dei concerti in spiaggia. Nel gruppo,eraritmica, tastiera e voce assieme a Pietro Montalbetti. Tanti i successi firmati Dik Dik «Ciaote ...

