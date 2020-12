Muore il grande giornalista Gianni Brera – 19 dicembre 1992 – VIDEO

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il 19perde la vita in un incidente, indimenticabile icona del giornalismo sportivo italiano Il 19a Codogno a causa di un tragico incidente automobilistico, perde la vita all’età di 73 anni uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani:. Giovanissimo direttore della Gazzetta dello Sport all’età di 30 anni, direttore poi della redazione sportiva del Giorno e infine collaboratore di La Repubblica,ha letteralmente rivoluzionato il modo di scrivere di sport e in particolare di calcio. Autore di neologismi, soprannomi e di definizioni che fanno ormai parte della letteratura sportivaè stato un strenuo difensore del ...

lukogene : Allora, non possiamo sbagliare: una grande banca e un famoso regista. Che musica mettiamo? Idea! Amami Alfredo de L… - bluevato : Io ho un problema serio con LY Answer. Perché? Perché mettere Epiphany subito dopo Tear è stato un grande grandissi… - LucaChePalle : GRANDE INCENDIO DI ROMA - 64 d.C. GRANDE POTENZA DI FUOCO - 2020 Dopo tanti anni nella capitale c’è sempre qualcun… - JuncoOfficial : @sumaistu47 Il fatto è che la realtà è che nessuno muore di fame, anzi soprattutto imprenditori e PMI si sono arric… - Vale22046 : RT @DavLucia: @Vale22046 E non possiamo perdere l’unica cosa che ci mantiene vivi :la speranza Una parola che si trova con noi al mattino,… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore grande

LA NAZIONE

"Mio babbo in dieci lunghi anni di malattia ha vinto innumerevoli volte: tre anni e mezzo fa il giorno in cui è riuscito a andare in pensione al limite massimo di età. L’ha vinta perché ha avuto il ...Oltre al grande dolore, le figlia Roberta nel ritirare gli effetti personali, si è accorta che mancava l’importante gioiello dal quale suo papà non si separava mai, in quanto appartenuto alla moglie, ...