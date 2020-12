MotoGP, Marc Marquez: 'Obiettivi e motivazione' (Di sabato 19 dicembre 2020) L'evento che Honda celebra a Motegi a fine anno e al quale partecipano tutti i piloti del Marchio nelle diverse discipline, ha cambiato format e si è tenuto online. ' In un anno anormale, avremmo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) L'evento che Honda celebra a Motegi a fine anno e al quale partecipano tutti i piloti delhio nelle diverse discipline, ha cambiato format e si è tenuto online. ' In un anno anormale, avremmo ...

infoitsport : MotoGP: in vendita lo scarico della Honda di Marc Marquez - corsedimoto : MOTOGP - HRC mette in vendita sette scarichi della #Honda RC213V di Marc #Marquez, sei volte campione #MotoGP. La l… - gponedotcom : Honda ha il regalo per le feste: lo scarico di Marc Marquez: FOTOGALLERY - Sono ben sette gli esemplari messi in ve… - motosprint : #MotoGP: in vendita lo scarico della Honda di Marc #Marquez - _dedik_ : @LambeResing Kimi & seb, nico & lewis. Motogp ada lorenzo & vale, marc & lorenzo, nicky & vale. -