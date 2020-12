Morto Nedo Fiano, tra gli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz (Di sabato 19 dicembre 2020) Morto a 95 anni Nedo Fiano, tra gli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz., Una vita di grande testimonianza, il figlio è in Parlamento Se n’è andato oggi uno degli ultimi testimoni italiani degli orrori di Auschwitz e di un’epoca tragica. Nedo Fiano è Morto a 95 anni, ma è vissuto sempfe per testimoniare cosa aveva vissuto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020)a 95 anni, tra gliad., Una vita di grande testimonianza, il figlio è in Parlamento Se n’è andato oggi uno deglitestimoni italiani degli orrori die di un’epoca tragica.a 95 anni, ma è vissuto sempfe per testimoniare cosa aveva vissuto L'articolo proviene da Inews.it.

