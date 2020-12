Morto Nedo Fiano, era uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è spento Nedo Fiano a 95 anni. Il padre del deputato Emanuele era uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz. E’ giunta tramite l’agenzia di stampa Ansa la tragica notizia della scomparsa di Nedo Fiano. Lo scrittore fiorentino aveva 95 anni e si è spento nella sua abitazione di Milano. La notizia è stata accolta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è spentoa 95 anni. Il padre del deputato Emanuele era unoad. E’ giunta tramite l’agenzia di stampa Ansa la tragica notizia della scomparsa di. Lo scrittore fiorentino aveva 95 anni e si è spento nella sua abitazione di Milano. La notizia è stata accolta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

