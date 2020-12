Morti covid per 100mila abitanti, la terribile classifica: Italia prima al mondo (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – Primi al mondo (fra le grandi nazioni) nella classifica dei Morti per 100mila abitanti. Terzi in quella – altrettanto poco invidiabile – dei decessi rispetto al numero dei contagiati. E’ in questi due numeri che si concentra tutta l’incapacità del governo di contrastare la pandemia. Un’incapacità che viene da lontano ed è anche frutto dei tagli al Servizio sanitario nazionale condotti indiscriminatamente negli ultimi anni. Ma getta anche un’ombra sul fatto di ricorrere a continui lockdown che, alla prova dei fatti, non sembrano essere in grado di far invertire la rotta. 112 Morti per 100mila abitanti: il triste primato Italiano I dati sono stati raccolti nel più recente studio condotto dalla Johns ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – Primi al(fra le grandi nazioni) nelladeiper. Terzi in quella – altrettanto poco invidiabile – dei decessi rispetto al numero dei contagiati. E’ in questi due numeri che si concentra tutta l’incapacità del governo di contrastare la pandemia. Un’incapacità che viene da lontano ed è anche frutto dei tagli al Servizio sanitario nazionale condotti indiscriminatamente negli ultimi anni. Ma getta anche un’ombra sul fatto di ricorrere a continui lockdown che, alla prova dei fatti, non sembrano essere in grado di far invertire la rotta. 112per: il tristetono I dati sono stati raccolti nel più recente studio condotto dalla Johns ...

Adnkronos : 'Italia prima al mondo per morti #Covid ogni 100mila abitanti' - Tg3web : In Germania sono stati accertati altri 31mila contagi da covid e oltre 700 morti. Il Paese sta vivendo una situazio… - Corriere : In Svezia il discorso del re: «Numero di morti altissimo, è terribile. Abbiamo fallito» - EffettoFrank : RT @Yi_Benevolence: Il triste primato dell'Italia per numero di morti Covid rispetto agli abitanti - VivMilano : RT @HuffPostItalia: Covid in Italia, altri 553 morti. 16.308 i nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Morti covid Covid, Italia terza per numero di morti in base alla popolazione dopo Belgio e Perù Il Messaggero In Germania 31.300 nuovi contagi e 702 morti

BERLINO — Secondo il Robert Koch Institute in Germania si sono registrati 31.300 nuovi contagi e 702 i decessi riconducibili alle infezioni. In totale, sono ora 1.471.238 i contagi e 25.640 i morti pe ...

Covid, nel Ferrarese morte altre sei persone positive al virus. I nuovi contagi sono 65

FERRARA. Tra mercoledì e ieri (17 dicembre) altre sei persone positive al Covid sono decedute nel Ferrarese. Tre vittime provenivano da residenze protette per anziani, una dall'Hospice di Codigoro, tu ...

BERLINO — Secondo il Robert Koch Institute in Germania si sono registrati 31.300 nuovi contagi e 702 i decessi riconducibili alle infezioni. In totale, sono ora 1.471.238 i contagi e 25.640 i morti pe ...FERRARA. Tra mercoledì e ieri (17 dicembre) altre sei persone positive al Covid sono decedute nel Ferrarese. Tre vittime provenivano da residenze protette per anziani, una dall'Hospice di Codigoro, tu ...