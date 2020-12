(Di sabato 19 dicembre 2020) . L’infermiera che assisteva “Il Pibe de Oro” ha dichiarato il falso alla polizia argentina Ladi Diego Armandocontinua a far discutere. Proprio oggi arrivano ulteriori indiscrezioni dall’Argentina sui fatti accaduti nelle ultime ore della vita del “Pibe de Oro”. La figura finita nell’occhio del L'articolo proviene da Inews.it.

eziomauro : Morte Maradona: gli ultimi giorni del campione | Rep - CaldaroneCeres : RT @eziomauro: Morte Maradona: gli ultimi giorni del campione | Rep - Michele75681042 : 2020 Odissea nello spazio a cercare le lacrime di dan Gennaro che sarà pure incazzato con la morte di Maradona non… - Stefano94763928 : RT @eugeniomuzzillo: Ah, a più di 20 giorni dalla morte di Maradona, a Napoli non c'è nessun aumento dei contagi. L'impatto sull'andamento… - eugeniomuzzillo : Ah, a più di 20 giorni dalla morte di Maradona, a Napoli non c'è nessun aumento dei contagi. L'impatto sull'andamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Diego Armando Maradona non riesce a riposare in pace, neanche a quasi un mese dalla morte. Il tribunale di Buenos Aires ha stoppato la cremazione. La richiesta è arrivata da parte dei due figli non ...Morte Maradona, incredibile retroscena: "Ha mentito a tutti". Spuntano nuovi particolari dall'Argentina sulle ultime ore del "Pibe de Oro" ...