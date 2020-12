Morte investite: Genovese condannato a otto anni (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - Il gup di Roma ha condannato a otto anni Pietro Genovese per aver investito due sedicenni a Roma.Il fatto avvenne la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno in Corso Francia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA, 19 DIC - Il gup di Roma haPietroper aver investito due sedicenni a Roma.Il fatto avvenne la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno in Corso Francia ...

Arriva la condanna per Pietro Genovese, il figlio del regista Paolo che un anno fa ha investito le due 16enni Gaia e Camilla mentre stavano attraversando corso ...

È terminato il processo con rito abbreviato a carico di Pietro Genovese, il giovane romano accusato di omicidio plurimo stradale per la morte di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, investite e ...

