Morata: "Con l'Atalanta pensavo di essere in fuorigioco. Tutti possiamo sbagliare" (Di sabato 19 dicembre 2020) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Parma:"L'errore con l'Atalanta? pensavo di essere in fuorigioco, ma Tutti possiamo sbagliare. Siamo stati a pochi centimetri tra la gloria e l'inferno, Gollini è stato bravo e bisogna dare i meriti quando gli altri sono bravi. Sono tranquillo, lavoro per fare bene". Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

