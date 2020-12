Montagna: Lombardia, 4,6 mln per lavori straordinari e recupero terrazzamenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Con decreto regionale del 17 dicembre, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sul Bando terrazzamenti 2020, approvato il 23 luglio 2020. Il bando, promosso per la prima volta dagli assessori regionali lombardi a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, è rivolto a soggetti pubblici e privati e persegue le finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario e finanzia la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di terrazzamenti e muretti a secco. A fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 10,3 milioni di euro sono stati individuati progetti ammessi per un totale di investimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Con decreto regionale del 17 dicembre, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sul Bando2020, approvato il 23 luglio 2020. Il bando, promosso per la prima volta dagli assessori regionali lombardi a Enti locali,e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, è rivolto a soggetti pubblici e privati e persegue le finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario e finanzia la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento die muretti a secco. A fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 10,3 milioni di euro sono stati individuati progetti ammessi per un totale di investimento ...

MatteoBerteIT : il #monte #DossoAlto al #tramonto di una #giornata sulla #neve ??? tra le #montagne di #casa @manivaski… - MatteoBerteIT : #giornata sulla #neve ??? tra le #montagne di #casa @manivaski @in_lombardia #snow #montagna #inverno #winter #alpi… - VivereMilano : Bilancio, Sertori: oltre 112 milioni per le politiche della montagna - mauro39438488 : @Luca12ago63 Figurati io che sono in Lombardia. Comunque conterei di potermi spostare in montagna (entro la regione… - BrioschiMau : RT @EmilianoVerga: Nuova API #E015 'Strutture ricettive di montagna': i dati sui rifugi e gli ostelli raggruppati per comunità montane Que… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna Lombardia Riscopriamo le montagne della Lombardia, i nostri suggerimenti per i giorni dei confini chiusi Montagna.tv Montagna: Lombardia, 4,6 mln per lavori straordinari e recupero terrazzamenti

Il bando, promosso per la prima volta dagli assessori regionali lombardi a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni ... a cui Regione Lombardia sta trasferendo le risorse per finanziare direttamente ...

Bando terrazzamenti: dalla Regione 342mila euro al territorio lecchese

Salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano 9 progetti nella comunità montana Valsassina, 13 nella Val San Martino Lario Orientale LECCO – Con decreto regionale del 17 dicembre, è stata appro ...

Il bando, promosso per la prima volta dagli assessori regionali lombardi a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni ... a cui Regione Lombardia sta trasferendo le risorse per finanziare direttamente ...Salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano 9 progetti nella comunità montana Valsassina, 13 nella Val San Martino Lario Orientale LECCO – Con decreto regionale del 17 dicembre, è stata appro ...