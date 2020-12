Milano, uomo ucciso a coltellate in zona Stazione Centrale. Forse aggredito per rapina (Di sabato 19 dicembre 2020) Un 60enne trovato agonizzante con una ferita alla gola tra i ponteggi di un palazzo in ristrutturazione. Accanto al corpo rinvenuta anche l'arma del delitto. Un paio di persone sarebbero state viste fuggire. Indagano i carabinieri Leggi su repubblica (Di sabato 19 dicembre 2020) Un 60enne trovato agonizzante con una ferita alla gola tra i ponteggi di un palazzo in ristrutturazione. Accanto al corpo rinvenuta anche l'arma del delitto. Un paio di persone sarebbero state viste fuggire. Indagano i carabinieri

