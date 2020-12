Milano, uomo sgozzato in strada: probabile tentativo di rapina. La vittima è un ginecologo napoletano (Di sabato 19 dicembre 2020) Un uomo di 65 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una rapina. L'uomo è stato trovato agonizzante per terra,... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 dicembre 2020) Undi 65 anni è stato ucciso per, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una. L'è stato trovato agonizzante per terra,...

Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in strada per rapina a Milano. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello #ANSA - Agenzia_Italia : Un uomo è stato ucciso in strada a Milano, forse una rapina finita male - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: SGOZZATO A MILANO: CACCIA A DUE AFRICANI - zazoomblog : Un uomo è stato ucciso in strada a Milano forse una rapina finita male - #stato #ucciso #strada #Milano #forse - Frances25551623 : RT @wonkru_ita: Uomo, 55 di Benevento, sgozzato causa tentata rapina presso la stazione centrale di Milano. Televideo Rai ci informa, che '… -