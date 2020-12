Milano: tentato omicidio, tre giovani in manette (2) (Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'attività investigativa degli agenti della sezione Omicidi della squadra Mobile ha consentito di ricostruire la dinamica del tentato omicidio e del ferimento. In particolare, i poliziotti hanno accertato che i tre ragazzi, dopo essersi procurati due armi - una pistola semiautomatica calibro 30 Luger 7,65 e un'altra arma semiautomatica calibro 9X21 - hanno raggiunto, a bordo di una Fiat Punto via Creta dove sono scesi dall'auto e si sono appostati. Una volta vista la vittima, il quale in compagnia di tre amici stava uscendo dalla propria abitazione, hanno esploso, ad altezza uomo, almeno 12 colpi d'arma da fuoco. Per errore hanno colpito, al posto del 25enne che era riuscito immediatamente a trovare riparo rientrando a casa, un suo amico di 32 anni che è stato ferito al calcagno sinistro riportando lesioni giudicate guaribili in 40 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - L'attività investigativa degli agenti della sezione Omicidi della squadra Mobile ha consentito di ricostruire la dinamica dele del ferimento. In particolare, i poliziotti hanno accertato che i tre ragazzi, dopo essersi procurati due armi - una pistola semiautomatica calibro 30 Luger 7,65 e un'altra arma semiautomatica calibro 9X21 - hanno raggiunto, a bordo di una Fiat Punto via Creta dove sono scesi dall'auto e si sono appostati. Una volta vista la vittima, il quale in compagnia di tre amici stava uscendo dalla propria abitazione, hanno esploso, ad altezza uomo, almeno 12 colpi d'arma da fuoco. Per errore hanno colpito, al posto del 25enne che era riuscito immediatamente a trovare riparo rientrando a casa, un suo amico di 32 anni che è stato ferito al calcagno sinistro riportando lesioni giudicate guaribili in 40 ...

