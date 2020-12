Milano, mobilitazione per Giulio Regeni e Patrick Zaki: “Basta armi all’Egitto, è regime sanguinario” (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo aver diffuso, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini sul caso Regeni, la richiesta al governo di richiamo dell’ambasciatore italiano dall’Egitto, di una forte azione di pressione sulle autorità egiziane e la cancellazione degli accordi di cooperazione e vendita di armi con il regime di al-Sisi, la Rete Italiana di Pace e Disarmo ha indetto una mobilitazione simbolica nazionale con un presidio organizzato anche in piazza della Scala a Milano, sotto la sede del Comune. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo aver diffuso, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini sul caso, la richiesta al governo di richiamo dell’ambasciatore italiano d, di una forte azione di pressione sulle autorità egiziane e la cancellazione degli accordi di cooperazione e vendita dicon ildi al-Sisi, la Rete Italiana di Pace e Disarmo ha indetto unasimbolica nazionale con un presidio organizzato anche in piazza della Scala a, sotto la sede del Comune. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

