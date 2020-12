Milano, medico 65enne accoltellato alla gola Rapinatori in fuga, si sono cambiati in metrò (Di domenica 20 dicembre 2020) Omicidio a Milano in via Macchi: Stefano Ansaldi, 65 anni, ginecologo, originario di Benevento, è stato trovato agonizzante con un profondo taglio alla gola vicino alla stazione Centrale. I killer in fuga, si sono cambiati i vestiti nel metrò Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Omicidio ain via Macchi: Stefano Ansaldi, 65 anni, ginecologo, originario di Benevento, è stato trovato agonizzante con un profondo tagliovicinostazione Centrale. I killer in, sii vestiti nel

Ettore572 : RT @LaStampa: Accanto alla vittima c’era il suo rolex, sparito il cellulare. - v_napoletano : RT @TribvnvsPlebis: - Esaltano l'eroismo dei medici. - Cancellano i #DecretiSicurezza . #Milano : medico rapinato e sgozzato vicino Stazio… - Carmen36051956 : RT @TribvnvsPlebis: - Esaltano l'eroismo dei medici. - Cancellano i #DecretiSicurezza . #Milano : medico rapinato e sgozzato vicino Stazio… - monikindaaaa : RT @noitre32: Un medico sgozzato in strada: 'Aggressori sono nordafricani' Ora scatta la caccia ai rapinatori in fuga - Domenic20508867 : RT @squilibrioxxx: Ucciso medico di #Napoli a #Milano SGOZZATO in strada. In un secondo tempo, poco lontano altra rapina ad opera di 2 STRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano medico Omicidio a Milano: la vittima è un medico campano La Repubblica Un albero di Natale per ricordare le vittime del Covid

Malgrado il Covid l’associazione “La piazza“ non rinuncia a tener vive le tradizioni. "Abbiamo dovuto abolire il tradizionale incontro all’uscita delle Messa della Notte Santa, ma stiamo offrendo alla ...

Stroncato giro di prostitute cinesi

Quattro persone denunciate e quattro appartamenti sequestrati. Questo il bilancio di una’operazione contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione di giovani donne cinesi condotta ier ...

Malgrado il Covid l’associazione “La piazza“ non rinuncia a tener vive le tradizioni. "Abbiamo dovuto abolire il tradizionale incontro all’uscita delle Messa della Notte Santa, ma stiamo offrendo alla ...Quattro persone denunciate e quattro appartamenti sequestrati. Questo il bilancio di una’operazione contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione di giovani donne cinesi condotta ier ...