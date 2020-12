Milano, centro città affollato per l’ultimo weekend di shopping: la metro chiude gli accessi – Video (Di sabato 19 dicembre 2020) Nell’ultimo weekend di shopping prima del Natale, sono tanti i milanesi che hanno affollato il centro città per gli ultimi acquisti. La metropolitana ha dovuto chiudere ripetutamente gli accessi per rispettare la capienza del 50%, mentre nelle stazioni principali come Duomo, Loreto e Cadorna i tunnel di collegamento tra le varie linee sono stati chiusi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Neldiprima del Natale, sono tanti i milanesi che hannoilper gli ultimi acquisti. Lapolitana ha dovutore ripetutamente gliper rispettare la capienza del 50%, mentre nelle stazioni principali come Duomo, Loreto e Cadorna i tunnel di collegamento tra le varie linee sono stati chiusi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

