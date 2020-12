Milan Sassuolo, i convocati di Pioli: out Rebic, chiamato il giovane Roback (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo: out Rebic, c’è Roback Stefano Pioli deve fare i conti, ogni giornata che passa, con assenze sempre più laceranti. Alla lista degli indisponibili, già ampiamente lunga, si è aggiunto anche Ante Rebic. Il croato non è stato convocato per un problema al piede. Al suo posto il tecnico rossonero ha chiamato in gruppo il giovane talento svedese Roback. Ecco di seguito la lista: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Leão, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefanoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro il: out, c’èStefanodeve fare i conti, ogni giornata che passa, con assenze sempre più laceranti. Alla lista degli indisponibili, già ampiamente lunga, si è aggiunto anche Ante. Il croato non è stato convocato per un problema al piede. Al suo posto il tecnico rossonero hain gruppo iltalento svedese. Ecco di seguito la lista: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Leão, ...

DiMarzio : Buone notizie da Milanello per Pioli - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - MilanWorldForum : Sassuolo - Milan: la probabile formazione rossonera-) - sportface2016 : #SassuoloMilan, striscioni e cori dei tifosi rossoneri per caricare la squadra -