Milan | innesto anche a centrocampo | si guarda con interesse in Francia

footalk_ : Secondo il nostro sondaggio di ieri, il #Milan è la squadra più bisognosa di rinforzi. Qual è l'innesto principale da fare? #Calciomercato

I tanti, troppi infortuni che hanno rallentato la fuga del Milan in testa alla classifica hanno convinto la dirigenza rossonera a intervenire più incisivamente sul mercato di gennaio. Una sessione che ...

Pioli: 'Faccia a faccia con la società, rinforzeremo la rosa. Ibra tornerà più forte, Rebic è in dubbio. E su Kjaer...'

SU UN NUOVO INNESTO A CENTROCAMPO: “Siamo in quattro centrocampisti per due posizioni. Credo che siamo coperti. Ma torno al discorso di prima, se ci sarà possibilità di migliorare, di mettere dentro ...

