Milan, Ibrahimovic salta anche la Juventus: la situazione (Di sabato 19 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic con tutta probabilità salterà Milan-Juventus del prossimo 6 Gennaio. Lo svedese ha ha accusato un problema al soleo Zlatan Ibrahimovic con tutta probabilità salterà Milan-Juventus del prossimo 6 Gennaio. A riportarlo è Gazzetta dello Sport dopo il nuovo infortunio patito dallo svedese nella giornata di ieri. Nello specifico, Ibrahimovich ha accusato un problema al soleo e le sue condizioni verranno rivalutate fra dieci giorni. Motivo per cui, l'attaccante rossonero salterà le partite con Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus, Torino e Cagliari.

