Milan, Gazidis: “Triumvirato Pioli-Ibrahimovic-Maldini, ho qualcosa da dire. Siamo solo all’inizio” (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo è ancora l’inizio di un progetto di un club che ha passato tante vicissitudini in questo decennio.Così Ivan Gazidis, intervenuto ai microfoni di Sky UK in merito a diversi temi legati con filo diretto al mondo Milan. Il CEO rossonero durante tale intervista esclusiva ha sottolineato come il percorso di crescita che tutto l'organico sta attraversando è soltanto all'inizio, facendo presagire un lungo periodo di successi a discapito delle ultime deludenti stagioni: "Sono molto soddisfatto delle prestazioni della squadra, ma dobbiamo mantenere bene i piedi piantati a terra. Quello che stiamo cercando di ridare è l’orgoglio a questa squadra, facendo le cose in maniera diversa soprattutto da come le fanno qui in Italia. Abbiamo la squadra più giovane dei cinque campionati più importanti, una cosa incredibile considerando che Zlatan ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo è ancora l’inizio di un progetto di un club che ha passato tante vicissitudini in questo decennio.Così Ivan, intervenuto ai microfoni di Sky UK in merito a diversi temi legati con filotto al mondo. Il CEO rossonero durante tale intervista esclusiva ha sottolineato come il percorso di crescita che tutto l'organico sta attraversando è soltanto all'inizio, facendo presagire un lungo periodo di successi a discapito delle ultime deludenti stagioni: "Sono molto soddisfatto delle prestazioni della squadra, ma dobbiamo mantenere bene i piedi piantati a terra. Quello che stiamo cercando di ridare è l’orgoglio a questa squadra, facendo le cose in maniera diversa soprattutto da come le fanno qui in Italia. Abbiamo la squadra più giovane dei cinque campionati più importanti, una cosa incredibile considerando che Zlatan ...

