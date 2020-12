Milan | Gazidis | “Triumvirato Pioli-Ibrahimovic-Maldini | ho qualcosa da dire Il nostro percorso? Siamo solo all’inizio”

Leggi su mediagol

(Di sabato 19 dicembre 2020) Questo è ancora l’inizio di un progetto di un club che ha passato tante vicissitudini in questo decennio.Così Ivan, intervenuto ai microfoni di Sky UK in merito a diversi temi legati con filotto al mondo. Il CEO rossonero durante tale intervista esclusiva ha sottolineato come ildi crescita che tutto l'organico sta attraversando è soltanto all'inizio, facendo presagire un lungo periodo di successi a discapito delle ultime deludenti stagioni: "Sono molto soddisfatto delle prestazioni della squadra, ma dobbiamo mantenere bene i piedi piantati a terra. Quello che stiamo cercando di ridare è l’orgoglio a questa squadra, facendo le cose in maniera diversa soprattutto da come le fanno qui in Italia. Abbiamo la squadra più giovane dei cinque campionati più importanti, una cosa incredibile ...