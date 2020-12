Milan, è emergenza in attacco: si ferma anche Rebic (Di sabato 19 dicembre 2020) Brutte notizie per Pioli. Ante Rebic dà forfait a causa di un infortunio al piede. Il croato è stato costretto a fermarsi poco prima di partire per Sassuolo. Rebic non è stato convocato per la partita contro il Sassuolo. Il giocatore aveva rimediato una brutta botta al piede nel match contro il Genoa, che non L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Brutte notizie per Pioli. Antedà forfait a causa di un infortunio al piede. Il croato è stato costretto arsi poco prima di partire per Sassuolo.non è stato convocato per la partita contro il Sassuolo. Il giocatore aveva rimediato una brutta botta al piede nel match contro il Genoa, che non L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

