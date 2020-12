Milan alla finestra: Luis Alberto già a gennaio sul mercato (Di domenica 20 dicembre 2020) Luis Alberto è al centro del progetto della Lazio ma, nonostante il prolungamento del contratto fino al 2025, i rumors su una sua probabile partenza aumentano sempre di più. Non è più così scontata la permanenza di Luis Alberto alla Lazio. Dopo l’acquisto dell’aereo capitolino da parte del presidente Lotito, in piena polemica sugli stipendi, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)è al centro del progetto della Lazio ma, nonostante il prolungamento del contratto fino al 2025, i rumors su una sua probabile partenza aumentano sempre di più. Non è più così scontata la permanenza diLazio. Dopo l’acquisto dell’aereo capitolino da parte del presidente Lotito, in piena polemica sugli stipendi, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AntoVitiello : Il #Milan riesaminerà i piani della campagna acquisti di gennaio anche alla luce dell’infortunio di #Ibrahimovic - acmilan : Da oggi anche Alexa vi terrà aggiornati sui colori che amiamo, grazie alla nostra nuova Skill del Milan! Chiedi 'Al… - AntoVitiello : #Ibrahimovic alla BBC: 'Siamo in una forma incredibile. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo… - giacomo94_ : @8cycling Si alla fine di partite vere ricordo solo quella del gol contro il Milan e basta. Per quello che prende c… - PratsTristan : RT @MilanNewsit: Sport - Isco sempre più probabile la partenza da Madrid: Arsenal in vantaggio, Milan e Juventus alla finestra https://t.co… -